Фарке: буду рад, если в оставшихся 12 матчах сезона «Краснодар» наберёт 36 очков

Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.



«Задача заработать как можно больше очков. Буду рад, если получится набрать 36 очков. Команда уже сыграла 18 матчей, мы не начинаем с нуля. Но сейчас нет особого смысла говорить о целях и месте в таблице.



У нас есть свои цели, важно быть на них сконцентрированными. Это то, как мы хотим играть, какие ценности хотим нести через наш футбол. Если мы хорошо справимся с этими ценностями, то поверьте — мы заработаем много очков, одержим много побед и добьёмся всех поставленных целей», — рассказал Фарке в интервью клубному каналу «Краснодара» в YouTube.



После 18 туров чемпионата России «Краснодар», который Фарке возглавил в январе, занимает пятое место, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» он отстаёт на 11 баллов.

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