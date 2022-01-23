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Азмун — Лунёву: скоро увидимся, брат

Азмун — Лунёву: скоро увидимся, брат
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который продолжит карьеру в леверкузенском «Байере», отреагировал на пост в соцсетях голкипера «фармацевтов» Андрея Лунёва. Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».

Лунёв опубликовал совместную фотографию с Азмуном, подписав её: «Движение в правильном направлении». Азмун в комментариях под записью ответил: «Скоро увидимся, брат». Комментарий Сердара набрал более 200 отметок «мне нравится».

Ранее стало известно, что иранский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

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