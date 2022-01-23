Азмун — Лунёву: скоро увидимся, брат

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который продолжит карьеру в леверкузенском «Байере», отреагировал на пост в соцсетях голкипера «фармацевтов» Андрея Лунёва. Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».
Лунёв опубликовал совместную фотографию с Азмуном, подписав её: «Движение в правильном направлении». Азмун в комментариях под записью ответил: «Скоро увидимся, брат». Комментарий Сердара набрал более 200 отметок «мне нравится».
Ранее стало известно, что иранский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
- 23 января 2022
-
10:20
-
09:55
-
09:53
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
08:53
-
08:38
-
08:28
-
08:07
-
04:33
-
04:29
-
04:17
-
04:06
-
03:48
-
03:17
-
03:01
-
02:59
-
02:42
-
02:29
-
02:07
-
01:56
-
01:51
-
01:34
-
01:05
-
00:38
-
00:18
-
00:04
- 22 января 2022
-
23:41
-
23:38
-
23:27
-
23:23
-
23:16
-
23:16
-
23:03