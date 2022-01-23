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Каттани: хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не 1-2 сезона, а 10 лет

Каттани: хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не 1-2 сезона, а 10 лет
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что нынешнее руководство красно-белых выбрало долгосрочный вектор развития клуба.

«Нам нужно сокращать отставание. Для этого есть разные инструменты. Но в любом случае мы хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять. На долгий срок. Следуя этой цели, важно приглашать лучших молодых игроков. И сейчас я вполне доволен проделанной нами работой. Она стала возможной благодаря помощи владельца клуба, который всегда шёл навстречу нашим предложениям об усилении.

Посмотрим, что будет дальше. Трансферный рынок никогда не останавливается. Это касается и новичков, и продлений контрактов. Мы стараемся быть гибкими в каждой конкретной истории», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».

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