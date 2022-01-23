Червиченко: в руководстве «Зенита» должны думать не о разборках с Азмуном, а о его замене

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой Сердар Азмун покинул расположение «Зенита» и отправился на подписание контракта с «Байером», не предупредив об этом руководство сине-бело-голубых и тренерский штаб. Таким образом, он нарушил медицинский протокол клуба, за что может получить штраф.
«За полгода до конца контракта Азмун не должен никого уведомлять о переговорах. Да, «Зенит» может испортить отношения с Азмуном под конец, но нужно ли это им? Они не в первый раз упускают ситуацию с игроками. То же самое было с Кокориным, когда его не поставили в известность о переходе в «Сочи».
Что касается Азмуна, то в руководстве «Зенита» думали, что они такие великие, дадут лишние 500 тысяч, и Сердар останется. Сейчас же им нужно думать не о разборках с игроком, а кем заменить Азмуна», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 23 января 2022
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