Червиченко: в руководстве «Зенита» должны думать не о разборках с Азмуном, а о его замене

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой Сердар Азмун покинул расположение «Зенита» и отправился на подписание контракта с «Байером», не предупредив об этом руководство сине-бело-голубых и тренерский штаб. Таким образом, он нарушил медицинский протокол клуба, за что может получить штраф.

«За полгода до конца контракта Азмун не должен никого уведомлять о переговорах. Да, «Зенит» может испортить отношения с Азмуном под конец, но нужно ли это им? Они не в первый раз упускают ситуацию с игроками. То же самое было с Кокориным, когда его не поставили в известность о переходе в «Сочи».



Что касается Азмуна, то в руководстве «Зенита» думали, что они такие великие, дадут лишние 500 тысяч, и Сердар останется. Сейчас же им нужно думать не о разборках с игроком, а кем заменить Азмуна», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.