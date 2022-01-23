«Реал» и «Эльче» объявили стартовые составы на матч 22-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Эльче» на матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эльче».
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Азар.
Запасные: Фуидиас, Лунин, Начо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Вальверде, Бэйл, Йович, Родриго.
«Эльче»: Бадия, Мохика, Гонсалес, Верду, Паласиос, Гумбау, Гутьеррес, Милья, Тете, Перес, Бое.
Запасные: Касилья, Вернер, Хуан, Солер, Чавес, Нванкво, Хосан, Перес, Пьятти, Бри.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.
- 23 января 2022
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