«Реал» и «Эльче» объявили стартовые составы на матч 22-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Эльче» на матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эльче».



«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Азар.



Запасные: Фуидиас, Лунин, Начо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Вальверде, Бэйл, Йович, Родриго.



«Эльче»: Бадия, Мохика, Гонсалес, Верду, Паласиос, Гумбау, Гутьеррес, Милья, Тете, Перес, Бое.



Запасные: Касилья, Вернер, Хуан, Солер, Чавес, Нванкво, Хосан, Перес, Пьятти, Бри.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.