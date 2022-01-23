Артета не знает, вернётся ли Обамеянг к тренировкам с «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о будущем нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Испанский специалист не знает, вернётся ли габонский форвард к тренировкам с командой.



«Возвращение Обамеянга? Я не знаю. Посмотрим», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.