Артета не знает, вернётся ли Обамеянг к тренировкам с «Арсеналом»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о будущем нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Испанский специалист не знает, вернётся ли габонский форвард к тренировкам с командой.
«Возвращение Обамеянга? Я не знаю. Посмотрим», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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