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«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты

«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты
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Сегодня, 23 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Эльче». Команды сыграли вничью – 2:2.

На 33-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема имел возможность вывести свою команду вперёд, но французу не удалось реализовать 11-метровый.

Бензема не забивает пенальти:

На 42-й минуте отличился нападающий гостей Лукас Бое, ему ассистировал Фидель Чавес. На 76-й минуте преимущество «Эльче» удвоил форвард Пере Милья, голевую передачу отдал Бое.

Бое выводит «Эльче» вперёд:

Милья укрепляет преимущество «Эльче»:

На 82-й минуте пенальти в ворота «Эльче» реализовал полузащитник Лука Модрич. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник «сливочных» Эдер Милитао, ассистировал бразильцу Винисиус Жуниор.

Гол Модрича с «точки»:

Милитао делает счёт равным:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.

«Реал» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (23) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

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Испания - Примера. 22-й тур
23 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 2
Эльче
Эльче
0:1 Бое – 42'   0:2 Милья – 76'   1:2 Модрич – 82' (пен)   2:2 Милитао – 90+2'
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