«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты

Сегодня, 23 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Эльче». Команды сыграли вничью – 2:2.
На 33-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема имел возможность вывести свою команду вперёд, но французу не удалось реализовать 11-метровый.
На 42-й минуте отличился нападающий гостей Лукас Бое, ему ассистировал Фидель Чавес. На 76-й минуте преимущество «Эльче» удвоил форвард Пере Милья, голевую передачу отдал Бое.
Милья укрепляет преимущество «Эльче»:
На 82-й минуте пенальти в ворота «Эльче» реализовал полузащитник Лука Модрич. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник «сливочных» Эдер Милитао, ассистировал бразильцу Винисиус Жуниор.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.
«Реал» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (23) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
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