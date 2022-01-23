Дубль Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи»

«Рома» одержала победу над «Эмполи» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Дубль в составе римской команды оформил английский форвард Тэмми Абрахам, по голу забили зимний новичок Сержиу Оливейра и Николо Дзаньоло. У «Эмполи» забитые мячи на счету Андреа Пинамонти и Недима Байрами.

Команда португальского тренера Жозе Моуринью набрала 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Эмполи» имеет в своём активе 29 баллов и располагается на 12-й позиции.

В следующем туре Серии А «Рома» 6 февраля примет на своём поле «Дженоа». «Эмполи» в этот же день сыграет на выезде с «Болоньей».