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Дубль Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи»

Дубль Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи»
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«Рома» одержала победу над «Эмполи» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Дубль в составе римской команды оформил английский форвард Тэмми Абрахам, по голу забили зимний новичок Сержиу Оливейра и Николо Дзаньоло. У «Эмполи» забитые мячи на счету Андреа Пинамонти и Недима Байрами.

Команда португальского тренера Жозе Моуринью набрала 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Эмполи» имеет в своём активе 29 баллов и располагается на 12-й позиции.

В следующем туре Серии А «Рома» 6 февраля примет на своём поле «Дженоа». «Эмполи» в этот же день сыграет на выезде с «Болоньей».

Италия - Серия А. 23-й тур
23 января 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 4
Рома
Рим
0:1 Абрахам – 24'   0:2 Абрахам – 33'   0:3 Оливейра – 35'   0:4 Дзаньоло – 37'   1:4 Пинамонти – 55'   2:4 Байрами – 72'
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