Дубль Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи»
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«Рома» одержала победу над «Эмполи» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Дубль в составе римской команды оформил английский форвард Тэмми Абрахам, по голу забили зимний новичок Сержиу Оливейра и Николо Дзаньоло. У «Эмполи» забитые мячи на счету Андреа Пинамонти и Недима Байрами.
Команда португальского тренера Жозе Моуринью набрала 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Эмполи» имеет в своём активе 29 баллов и располагается на 12-й позиции.
В следующем туре Серии А «Рома» 6 февраля примет на своём поле «Дженоа». «Эмполи» в этот же день сыграет на выезде с «Болоньей».
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