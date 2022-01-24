Златан Ибрагимович получил травму в матче с «Ювентусом»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом».

Форвард получил повреждение на 28-й минуте и покинул поле. Ибрагимовича заменил Оливье Жиру. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Контрактное соглашение форварда с миланским клубом рассчитано до 2022 года.

«Милан» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Интер» (53), у которого на один матч меньше. «Ювентус» (42) идёт на пятой позиции.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» 6 февраля сыграет в дерби с «Интером». «Ювентус» в этот же день примет на своём поле «Верону».