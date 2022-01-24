«Злая женщина». Родственники возлюбленной Роналду раскритиковали Родригес

Родственники Джорджины Родригес обвинили девушку в том, что она стала игнорировать их после того, как начала отношения с португальским нападающим Криштиану Роналду.
«Я никогда ни о чем её не просил. Она звонила всего один или два раза с тех пор, как я узнал, что она встречается с Роналду. Она может стыдиться нас и считать, что она лучше нас, потому что мы не живём с её роскошью. Я отвечал за обеспечение Джорджины и её сестры, покупал им одежду, платил за электричество и воду. Я написал на «Фейсбук» Криштиану: «Самая злая женщина на твоей стороне и если хочешь знать, свяжись со мной, я раскажу тебе», — приводит слова дяди Джорджины Иисуса The Sun.
Также недовольна Джорджиной оказалась и тётя возлюбленной Роналду – Лидия.
«Она перестала звонить дяде и бабушке в день родов. Мы пытались дозвониться, и оказалось, что она сменила номер. Теперь все узнают, какая она бессовестная», — сказала Лидия.
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