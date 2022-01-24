Анри не заинтересован в работе в «Бордо»

Французский специалист Тьерри Анри не заинтересован в трудоустройстве в «Бордо». Ранее сообщалось, что Анри может заменить в команде Владимира Петковича.
«Что я могу ответить? Вообще ничего. Я не живу в утопии, не знаю, что вам ещё сказать», — приводит слова Анри Goal со ссылкой на Amazon Prime.
Напомним, Анри вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии в конце мая 2021 года. Он работает с командой во второй раз – первый был с 2016 по 2018 год.
Последним местом работы Анри в качестве главного тренера был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб временно отстранил Анри от обязанностей главного тренера команды, после чего Тьерри был уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов работы.
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