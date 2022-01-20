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Тьерри Анри может возглавить «Бордо»

Тьерри Анри может возглавить «Бордо»
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«Бордо» задумывается об увольнении Владимира Петковича с поста главного тренера, сообщает RMC Sport. По информации источника, основным кандидатом на его место является Тьерри Анри, член штаба сборной Бельгии.

Напомним, Анри вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии в конце мая 2021 года. Он работает с командой во второй раз – первый был с 2016 по 2018 год.

Последним местом работы Анри в качестве главного тренера был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб временно отстранил Анри от обязанностей главного тренера команды, после чего Тьерри был уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов работы.

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