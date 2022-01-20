Тьерри Анри может возглавить «Бордо»

«Бордо» задумывается об увольнении Владимира Петковича с поста главного тренера, сообщает RMC Sport. По информации источника, основным кандидатом на его место является Тьерри Анри, член штаба сборной Бельгии.
Напомним, Анри вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии в конце мая 2021 года. Он работает с командой во второй раз – первый был с 2016 по 2018 год.
Последним местом работы Анри в качестве главного тренера был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб временно отстранил Анри от обязанностей главного тренера команды, после чего Тьерри был уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов работы.
- 20 января 2022
-
10:49
-
10:37
-
09:55
-
09:54
-
09:41
-
09:37
-
09:37
-
09:35
-
08:30
-
07:19
-
05:38
-
04:31
-
04:21
-
03:55
-
03:06
-
02:50
-
02:18
-
01:56
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:26
-
00:25
-
00:16
-
00:14
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58