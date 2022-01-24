«Вест Хэм» рассматривает подписание нападающего «Челси»

«Вест Хэм» интересуется возможностью подписания нападающего «Челси» Армандо Броя, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в «Саутгемптоне». Об этом сообщает Football Insider.

20-летний Броя, который арендован «святыми» до конца сезона без права выкупа, забил пять голов и отдал результативную передачу в 18 матчах английской Премьер-лиги. Также на счету албанского футболиста английского происхождения два гола в двух матчах Кубка английской лиги.



Броя — воспитанник «Челси». Соглашение нападающего с лондонским клубом истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

Гол Броя в ворота «Брентфорда»:

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