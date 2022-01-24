«Крылья Советов» обыграли сербский «Радник» в товарищеском матче в Турции

В товарищеском матче на сборах в Турции «Крылья Советов» встречались с «Радником». Встреча прошла в спортивном центре «Беллис» в Белеке (Турция) и завершилась победой самарской команды со счётом 2:0.



На третьей минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня. На 67-й минуте хавбек Антон Зиньковский упрочил преимущество самарской команды в счёте.



Первый тур Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Крылья Советов» проведут на выезде. Соперником станет «Ростов» (27 февраля).

Самарские «Крылья Советов» в 18 встречах набрали 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Встреча пройдёт 27 февраля.