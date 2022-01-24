«Эвертон» готов арендовать Алли у «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли в ближайшее время может сменить команду. Помимо «Ньюкасла», английского футболиста готов арендовать «Эвертон». Об этом сообщает The Telegraph.
25-летний Алли перешёл в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провёл 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу. В нынешнем сезоне Алли стал автором двух голов и результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах.
Контракт английского полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.
«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:
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