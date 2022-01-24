«Спартак» объявил о начале работы по созданию женской команды

«Спартак» на официальном сайте сообщил, что приступил к созданию женской футбольной команды. Скоро у клуба появится взрослая женская команда, а также начнётся набор девочек в академию красно-белых.



«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).