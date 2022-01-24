Смолов: я сказал Кудряшову: «Федя, перестань париться. Ты ни в коем случае не виноват»

Нападающий «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов рассказал, как поддержал партнёра по национальной команде Фёдора Кудряшова после поражения от Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
В той игре Кудряшов в концовке забил в свои ворота. Из-за поражения российская сборная заняла второе место в группе и теперь сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ.
«Конечно, после игры подошёл к нему и обнял. Я его давно знаю. Он очень хороший парень и хороший футболист. Просто неудачное стечение обстоятельств. Я поддержал его и сказал: «Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват и ничего не сделал. Не обращай внимания. Никто тебя не винит. Всё окей, мы все вместе!» — сказал Смолов в интервью медиаслужбе „Динамо“.
31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» в январе за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
- 24 января 2022
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