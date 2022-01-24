Рональд де Бур считает, что Бускетс мешает прогрессу Френки де Йонга в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Нидерландов Рональд де Бур поделился мыслями о перспективах полузащитника Френки де Йонга в каталонском клубе.

«Бускетс — невероятный игрок, но его нужно прикрывать. Если ему приходится покрывать большое пространство, у него возникают проблемы. Это влияет на всю команду, в том числе на де Йонга.

[Де Йонг] — это будущее. Карьера Бускетса подходит к концу. Я люблю Бускетса. Но он уже не молод, и иногда клубы и тренеры слишком долго цепляются за игроков, которые должны отойти в сторону.

Будущее за де Йонгом, Гави, Педри, Нико. С этими игроками у «Барселоны» будет невероятная полузащита.

[Де Йонг] по-прежнему отличный игрок для «Барселоны». Но сейчас, когда я вижу, как он двигается по полю, у меня создаётся впечатление, что он слишком робок. Он не показывает той энергии, которая у него обычно есть. Он кажется немного потерянным. Он не выглядит счастливым.



На него могли повлиять постоянные смены тренеров. Плюс Бускетс продолжает играть на позиции, которая лучше всего подходит де Йонгу.



Наряду с [Н'Голо] Канте [де Йонг] — один из лучших [полузащитников в мире]. Универсальность Френки уникальна: ни один полузащитник не может играть так же естественно как на позиции «шестёрки», так и на позиции «восьмёрки», — цитирует де Бура El Pais.