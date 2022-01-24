Клубы РПЛ хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты, чтобы не останавливать чемпионат
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На ближайшем исполкоме РФС клубы предложат внести правки, которые касаются сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчётности в РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации.
Источник привёл главные аргументы инициативной группы для изменения регламента:
— Еженедельно тестировать команду отдельно для лиги – дорого.
— Тест не гарантирует отсутствие вируса, который можно поймать и после сдачи.
— Клубы сами способны контролировать стерильность.
— Лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей.
— Многие в мировом медсообществе считают, что омикрон – признак ослабевания вируса. И относиться к нему надо, как к лёгкому ОРВИ.
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