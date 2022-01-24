Клубы РПЛ хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты, чтобы не останавливать чемпионат

На ближайшем исполкоме РФС клубы предложат внести правки, которые касаются сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчётности в РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации.



Источник привёл главные аргументы инициативной группы для изменения регламента:



— Еженедельно тестировать команду отдельно для лиги – дорого.



— Тест не гарантирует отсутствие вируса, который можно поймать и после сдачи.



— Клубы сами способны контролировать стерильность.



— Лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей.



— Многие в мировом медсообществе считают, что омикрон – признак ослабевания вируса. И относиться к нему надо, как к лёгкому ОРВИ.