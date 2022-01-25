Звёзды АПЛ стали нанимать бывших военных для охраны своих семей во время матчей

Звёзды Английской Премьер-лиги всё больше беспокоятся о благополучии семьи во время матчей и прибегают к услугам бывших военных для охраны своих близких, сообщает Daily Mail.

По данным источника, некоторые игроки чемпионата Англии обеспокоены участившимися случаями нападений на дома футболистов. Некоторые футболисты обратились к частным охранным фирмам, которые используют бывших солдат SAS для охраны семей во время матчей.

Также отмечается, что на фоне беспокойства некоторые клубы АПЛ перестали делиться информацией со СМИ, когда они отсутствуют в течение определенного периода времени, например, когда они останавливаются в отелях между матчами.

На данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата Англии является «Манчестер Сити», набрав 57 очков. На втором месте находится «Ливерпуль» (48). Замыкает тройку лидеров «Челси» (47).