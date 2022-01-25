Тренер сборной Малави: вы бы не увидели, как Мане стирает свои трусы и сушит их на кусте

Главный тренер сборной Малави Марио Мариника раскритиковал организацию Кубка Африки по футболу. Румынский специалист пожаловался на условия и обвинил организаторов в дискриминации некоторых сборных.
«Я не мог получить молоко на завтрак, мне говорили, что оно закончилось и будет только завтра. К нам относятся как к людям второго сорта. Это недопустимо в современном мире.
Вы бы не увидели, как Садио Мане стирает свои трусы и сушит их на кусте. К командам относятся по-разному, такое происходит только с небольшими сборными.
Нам не хватало еды, на неё постоянно жаловались. Но мы остались едины, усердно работали, и в итоге отлично справимся», – приводит слова Мариники ESPN.
Сборная Малави встретится с командой Марокко 25 января в рамках 1/8 Кубка Африки, встреча начнётся в 22:00 мск.
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