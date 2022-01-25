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«Арсенал» может подписать полузащитника «ПСЖ»

«Арсенал» может подписать полузащитника «ПСЖ»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 31-летнего игрока заинтересован «Арсенал», сообщает ESPN со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, футболист хочет продолжить карьеру в стане «канониров».

31-летний Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось что, футболист недоволен количеством игрового времени во Франции, поэтому рассматривает возможность возвращения в АПЛ, где он показывал свой лучший футбол.

В нынешнем сезоне в 25 матчах во всех турнирах Вейналдум забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт Жоржиньо с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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