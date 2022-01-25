Панайотис Рецос перешёл в «Верону» из «Байера»

Защитник Панайотис Рецос покинул «Байер» и стал игроком «Вероны». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Грек будет выступать за новую команду под номером 45. Футболист является воспитанником «Олимпиакоса». В текущем сезоне Рецос провел восемь матчей за «Байер» во всех турнирах.
Действующим чемпионом Италии и лидером нынешнего сезона является «Интер». В активе команды 53 очка. «Верона» благодаря победе над «Болоньей» поднялась на девятое место в национальном первенстве. «Болонья» осталась на 13-й строчке.
Мюнхенская «Бавария», набрав 49 очков в 20 играх чемпионата, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (43) и леверкузенский «Байер» (35).
- 25 января 2022
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