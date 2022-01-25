Жирков — Азмуну: давай в дубль «Зенита»

Защитник «Химок» Юрий Жирков обратился к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну во время прямого эфира иранского форварда в «Инстаграме». Напомним, ранее Жирков и Азмун вместе выступали за санкт-петербургский клуб.
«Давай в дубль «Зенита», — написал Жирков в комментариях.
Фото: «Инстаграм» Сердара Азмуна
Ранее стало известно, что Азмун перейдёт в «Байер» летом 2022 года на правах свободного агента. При этом иранский форвард покинул расположение «Зенита» для подписания контракта с немецким клубом, не сообщив об этом тренерскому штабу российской команды. Сообщалось, что в качестве наказания Азмуна могут отправить во вторую команду «Зенита».
Жирков покинул «Зенит» на правах свободного агента в июле 2021 года. В середине января защитник стал игроком подмосковных «Химок».
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