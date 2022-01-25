Лесовой занимался в общей группе «Динамо» впервые с июля 2021 года

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой впервые с 2021 года тренировался в общей группе бело-голубых. Об этом сообщила пресс-служба москвичей в телеграм-канале.



Напомним, что в августе 2021 года Даниил Лесовой был прооперирован в связи с повреждением передней крестообразной связки колена. На восстановление футболисту отводили до шести месяцев.

Динамовцы будут готовиться в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Соперниками москвичей станут болгарский ЦСКА (28 января), словацкий «Ружомберок» (1 февраля) и сербский «Партизан» (2 февраля).



Защитник Фабиан Бальбуэна и форвард Клинтон Н’Жье в настоящее время находятся в расположении сборных Парагвая и Камеруна соответственно.