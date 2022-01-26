Скауты «Реала», «Манчестер Сити» и «Ренна» следят за 15-летним нападающим «Палмейраса»

15-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик привлёк внимание нескольких европейских клубов. Игроком интересуются «Реал», «Манчестер Сити» и «Ренн», сообщает ESPN Brasil.
По информации источника, скауты «сливочных», «горожан» и бретонцев следили за футболистом во время одного из юношеских турниров, на котором Эндрик был признан лучшим игроком.
«Палмейрас» не получал никаких предложений о трансфере, потому что форвард является несовершеннолетним и у него нет профессионального контракта с клубом. Футболист не сможет присоединиться ни к одной из вышеуказанных команд, пока ему не исполнится 18 лет.
В данный момент 15-летний Эндрик, который играет на позиции центрального нападающего, выступает за молодёжную команду «Палмейраса» до 20 лет. В ближайшее время футболист может дебютировать за главную команду.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:
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