Скауты «Реала», «Манчестер Сити» и «Ренна» следят за 15-летним нападающим «Палмейраса»

15-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик привлёк внимание нескольких европейских клубов. Игроком интересуются «Реал», «Манчестер Сити» и «Ренн», сообщает ESPN Brasil.



По информации источника, скауты «сливочных», «горожан» и бретонцев следили за футболистом во время одного из юношеских турниров, на котором Эндрик был признан лучшим игроком.



«Палмейрас» не получал никаких предложений о трансфере, потому что форвард является несовершеннолетним и у него нет профессионального контракта с клубом. Футболист не сможет присоединиться ни к одной из вышеуказанных команд, пока ему не исполнится 18 лет.



В данный момент 15-летний Эндрик, который играет на позиции центрального нападающего, выступает за молодёжную команду «Палмейраса» до 20 лет. В ближайшее время футболист может дебютировать за главную команду.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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