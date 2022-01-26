«Милан» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 20-летнему защитнику «Шальке»

20-летний защитник немецкого «Шальке-04» Малик Тшау, имеющий двойное гражданство – Германии и Финляндии, привлёк внимание сразу двух известных европейских клубов – английского «Ливерпуля» и итальянского «Милана». Об этом сообщает Football Italia.

По подтверждающимся данным различных итальянских источников, директор «Милана» Паоло Мальдини определил Тшау как потенциальное усиление защиты в последние дни январского трансферного окна. 20-летний футболист соответствует искомому профилю молодого игрока, который мог бы показать рост в течение следующих нескольких лет, а не только заполнить пробел в составе после травмы датчанина Симона Кьера.

Переговоры находятся на ранней стадии, и на данный момент, похоже, существует довольно большой разрыв между оценкой немецкого клуба и предложением «Милана». Руководство итальянцев при этом опасается, что интерес «Ливерпуля» выльется во что-то большее.



Тшау имеет на своём счету уже 6 игр за сборную Германии U-20, в которых он отметился 1 голом. За основу «Шальке-04» в текущем сезоне он принял участие в 21 матче. Его трансферная стоимость оценивается в € 5 млн.