«Милан» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 20-летнему защитнику «Шальке»

20-летний защитник немецкого «Шальке-04» Малик Тшау, имеющий двойное гражданство – Германии и Финляндии, привлёк внимание сразу двух известных европейских клубов – английского «Ливерпуля» и итальянского «Милана». Об этом сообщает Football Italia.
По подтверждающимся данным различных итальянских источников, директор «Милана» Паоло Мальдини определил Тшау как потенциальное усиление защиты в последние дни январского трансферного окна. 20-летний футболист соответствует искомому профилю молодого игрока, который мог бы показать рост в течение следующих нескольких лет, а не только заполнить пробел в составе после травмы датчанина Симона Кьера.
Переговоры находятся на ранней стадии, и на данный момент, похоже, существует довольно большой разрыв между оценкой немецкого клуба и предложением «Милана». Руководство итальянцев при этом опасается, что интерес «Ливерпуля» выльется во что-то большее.
Тшау имеет на своём счету уже 6 игр за сборную Германии U-20, в которых он отметился 1 голом. За основу «Шальке-04» в текущем сезоне он принял участие в 21 матче. Его трансферная стоимость оценивается в € 5 млн.
- 26 января 2022
-
05:20
-
05:00
-
04:29
-
04:09
-
03:48
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:24
-
01:53
-
01:17
-
00:50
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:23
-
00:17
-
00:15
-
00:09
- 25 января 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:43
-
23:24
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:19