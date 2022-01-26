Роналдиньо — ван Дейку: ты играешь элегантно и командуешь защитой, как маэстро

Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо высоко отозвался об игре защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Ты фантастический, ты играешь элегантно и командуешь защитой, как маэстро. Поздравляю», — написал Роналдиньо в комментариях к посту ван Дейка в «Инстаграме» о победе над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче АПЛ.
В этом сезоне ван Дейк провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». Также он поиграл за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Керетаро». В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, а в 2005 году выиграл «Золотой мяч».
Ван Дейк забивает «Кристал Пэлас»:
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