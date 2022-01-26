Клаудиньо: оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь — не самая простая история

Бразильский полузащитник Клаудиньо рассказал об адаптации в «Зените» и России.

«Было очень важно, что меня тепло и радушно приняла команда, — игроки и тренеры — я сразу почувствовал себя своим, словно приехал домой. И, конечно, благодаря бразильцам «Зенита», которые уже достаточно освоились в России. Всё это сильно помогло мне в кратчайшие сроки начать показывать, на что я способен. Я счастлив в «Зените».



Что было самым сложным? Думаю, языковой барьер, который я чувствовал в самом начале. После Бразилии, где этого барьера нет, оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь — не самая простая история. Но в скором времени всё пошло на лад — немного английского тут, испанского там, пара русских слов, и все друг друга поняли. Ещё, разумеется, климат — когда в ноябре-декабре стало серьёзно холодать и выпал снег, который я никогда в жизни не видел, всё это было крайне непривычно для меня. Но ничего, к этому я тоже уже привык», — цитирует Клаудиньо сайт «Зенита».