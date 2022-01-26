«Торпедо» объявило о создании второй команды

«Торпедо» объявило о создании второй футбольной команды, которая будет выступать в ФНЛ-2. Ведётся подготовительная работа к подаче документов для лицензирования команды в лиге, комплектованию тренерского состава и привлечению игроков, а также решению всего комплекса организационных вопросов.



«Создание «Торпедо-2» — важный шаг в создании полноценной инфраструктуры клуба. Это позволит нам строить работу с воспитанниками своей школы, а также привлекать молодых, способных футболистов», — цитирует председателя совета директоров «Торпедо» Сергея Менжинского пресс-служба клуба.



Напомним, в ноябре 2021 года «Торпедо» на своём официальном сайте представило новый проект стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Сообщалось, что завершение реконструкции клубного стадиона планируется в 2025 году.



Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году и использовался в качестве тренировочного поля для одноимённой футбольной команды завода имени Лихачёва. Первый матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года. 21 июля 1997 года стадиону «Торпедо» было присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова.

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