Стала известна дата проведения матча Кубка России «Сочи» — ЦСКА

Матч 1/8 финала Кубка России между «Сочи» и ЦСКА состоится 2 марта, сообщает пресс-служба московского клуба. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:00 мск.



Напомним, 2 ноября 2021 года состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022. В мероприятии принимали участие бывшие футболисты национальной команды сборной России Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов.



Пары 1/8 финала Кубка России



«Динамо» — «Нижний Новгород»

«Спартак» — «Кубань»

«Локомотив» — «Енисей»

«Зенит» — «КАМАЗ»

«Балтика» — «Чайка»

«Рубин» — «Ротор»

«Алания» — «Арсенал»

«Сочи» — ЦСКА.

Встречи пройдут на стадионах команд, указанных первыми в парах. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».