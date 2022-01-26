Стала известна дата проведения матча Кубка России «Сочи» — ЦСКА
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Матч 1/8 финала Кубка России между «Сочи» и ЦСКА состоится 2 марта, сообщает пресс-служба московского клуба. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:00 мск.
Напомним, 2 ноября 2021 года состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022. В мероприятии принимали участие бывшие футболисты национальной команды сборной России Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов.
Пары 1/8 финала Кубка России
«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Кубань»
«Локомотив» — «Енисей»
«Зенит» — «КАМАЗ»
«Балтика» — «Чайка»
«Рубин» — «Ротор»
«Алания» — «Арсенал»
«Сочи» — ЦСКА.
Встречи пройдут на стадионах команд, указанных первыми в парах. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».
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