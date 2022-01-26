Эсекьель Понсе назвал сроки возвращения в общую группу «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о ходе восстановления после травмы.



«Здорово находиться рядом с командой. Восстановление проходит хорошо. Думаю, что скоро уже буду в строю, готовым на 100%. Ещё немного времени, и я вернусь в общую группу. Думаю, это случится через неделю, максимум — две. Сейчас работаю индивидуально, много общаюсь с тренером «Спартака» по физподготовке Джампьеро Ашенци. Провожу хорошую работу, чтобы вернуться.



Впечатления от нового тренерского штаба хорошие, сейчас очень серьёзно работаем. Видно, что большие нагрузки — это то, что нам надо. Нам предстоит сложное окончание сезона. Довольны тем, как ведёт работу Паоло Ваноли. Надеемся, что всё будет хорошо.



Очень рад, что Шамар Николсон с нами. Ему оказали хороший приём. Прекрасно, что команда усиливается, потому что у нас большие цели в чемпионате — мы должны играть в Лиге чемпионов. А клуб с такими притязаниями должен обладать конкуренцией в каждой линии.



Конечно, самый сложный момент — это момент травмы. Когда я после матча узнал, что это за повреждение и что предстоит операция. Но дальше эти три с половиной месяца я провёл с позитивными мыслями. Старался мыслить позитивно и конструктивно. Мне помогали моя семья, дети и партнёры по команде. Было проще восстанавливаться, и я думал о том, что мне нужно скорее вернуться и провести вместе с командой вторую часть сезона, принести ей пользу. Я очень рад, что сейчас я возвращаюсь к тренировкам.



Где смотрел матч в Варшаве? Я уехал в Аргентину, клуб разрешил мне отлучиться. Поэтому смотрел матч дома, было примерно два-три часа дня из-за разницы во времени. Действительно, очень эмоциональный момент. Очень порадовался за партнёров. Выйти в 1/8 финала Лиги Европы — это какой-то сон. Учитывая то, как мы начали турнир и сезон. Это здорово, и мы будем делать всё, чтобы больше радовать болельщиков», — сказал Понсе в интервью пресс-службе «Спартака».

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