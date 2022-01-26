«Урал» сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче в ОАЭ

В товарищеском матче на сборах в ОАЭ «Урал» встречался с армянским клубом «Пюник». Игра прошла на стадионе «Халид Бин Мохаммед» в Шардже и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пюника» Ованес Арутюнян. На 42-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота армянской команды, который успешно реализовал хавбек «Урала» Рафал Аугустыняк.



Напомним, в 18 матчах «Урал» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».