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«Урал» сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче в ОАЭ

«Урал» сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче в ОАЭ
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В товарищеском матче на сборах в ОАЭ «Урал» встречался с армянским клубом «Пюник». Игра прошла на стадионе «Халид Бин Мохаммед» в Шардже и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пюника» Ованес Арутюнян. На 42-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота армянской команды, который успешно реализовал хавбек «Урала» Рафал Аугустыняк.

Напомним, в 18 матчах «Урал» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
26 января 2022, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
1 : 1
Пюник
Ереван, Армения
0:1 Арутюнян – 35'   1:1 Аугустыняк – 42' (пен)
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