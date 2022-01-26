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Ян Кухта оформил первый дубль за «Локомотив»

Ян Кухта оформил первый дубль за «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Ян Кухта забил свой третий мяч за железнодорожников.

Рифат Жемалетдинов получил мяч в центре, прокинул мяч вперёд и вывел Кухту один на один с голкипером. Чех реализовал момент. Таким образом, Кухта оформил первый дубль за красно-зелёных.

Напомним, соглашение между «Локомотивом» и Кухтой рассчитано на четыре с половиной года. Форвард взял в московском клубе номер 9. 25-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.

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