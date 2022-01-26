Джанни Инфантино высказался за проведение чемпионата мира раз в два года

Глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино оценил инициативу проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.



«Я понимаю, что в Европе часто проходят чемпионаты мира, потому что лучшие игроки выступают в европейских лигах. Но в остальном мире мундиаль проводится редко. Мы должны найти способ охватить весь мир с помощью футбола. Мы создадим максимально удобные условия, чтобы можно было проводить крупные международные турниры раз в два года. Мы должны быть более толерантными, чаще взаимодействовать с футболом за пределами Европы. Мы должны попытаться дать возможности, надежду и чувство собственного достоинства всему миру», – приводит слова Инфантино The Athletic.

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