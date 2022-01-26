Стала известна сумма, за которую «Рубин» может выкупить Кучаева после аренды

Казанский «Рубин» может выкупить полузащитника ЦСКА Константина Кучаева за € 5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Именно такая сумма выкупа прописана в соглашении об аренде игрока. При этом аренда игрока платная.
В нынешнем сезоне Кучаев провёл за красно-синих 15 матчей, в которых забил 1 гол. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024.
Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и отдал 6 результативных передач.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров.
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