Коул: не считая Моуринью, Тухель оказал самое большое влияние на «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул высказался о главном тренере «аристократов» Томасе Тухеле.



«Если не считать первого прихода Моуринью, Тухель оказал самое большое влияние на команду из всех тех, кто руководил «Челси». Его все любят и уважают на тренировочной площадке.



Он — глоток свежего воздуха. Победа в Лиге чемпионов — это невероятное достижение, но дело ещё и в том, как он пришёл в команду.



«Челси» — очень успешный клуб, но там нельзя расслабляться. Многие тренеры могут сломаться под таким давлением — даже опытные.



Но то, как игроки отреагировали на Томаса, невероятно. Лучшего первого года на посту тренера и представить себе нельзя. Томас — очень умный человек, который сразу распознал качественных игроков.



Он также смог понять душу и стиль клуба; он понимает историю «Челси», — цитирует Коула The Sun.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

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