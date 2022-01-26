Коул: не считая Моуринью, Тухель оказал самое большое влияние на «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул высказался о главном тренере «аристократов» Томасе Тухеле.
«Если не считать первого прихода Моуринью, Тухель оказал самое большое влияние на команду из всех тех, кто руководил «Челси». Его все любят и уважают на тренировочной площадке.
Он — глоток свежего воздуха. Победа в Лиге чемпионов — это невероятное достижение, но дело ещё и в том, как он пришёл в команду.
«Челси» — очень успешный клуб, но там нельзя расслабляться. Многие тренеры могут сломаться под таким давлением — даже опытные.
Но то, как игроки отреагировали на Томаса, невероятно. Лучшего первого года на посту тренера и представить себе нельзя. Томас — очень умный человек, который сразу распознал качественных игроков.
Он также смог понять душу и стиль клуба; он понимает историю «Челси», — цитирует Коула The Sun.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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