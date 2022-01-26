Нападающий «Реала» Родриго назвал лучшего футболиста, с кем он когда-либо играл

Нападающий «Реала» Родриго высказался о полузащитнике команды Луке Модриче.



«Модрич как-то подошёл ко мне и сказал: «Ты уважаешь меня, а учитывая мой возраст, я гожусь тебе в отцы». С тех пор он стал называть меня сыном, а я его отцом.



Играть с ним – одно удовольствие. Он – лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Иметь такие взаимоотношения просто прекрасно», — цитирует Родриго Sport.es.



Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне хорватский полузащитник отметился голом и пятью результативными передачами в 21 матче Лиги чемпионов и испанской Примеры. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.