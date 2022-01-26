Тренер Ирана: тест Азмуна был отрицательным. «Зенит» не может противодействовать нам

Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич сообщил, что результат теста нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на коронавирус был отрицательным. Форвард не заразился во время самовольного отъезда из расположения команды.



«Зенит» не может противодействовать нам, потому что это зона ответственности ФИФА. Сначала сообщили, что результат теста Азмуна положительный, потом стало известно, что он отрицательный. Мы должны обратиться к правилам AFC для таких ситуаций. Я знаю только одно — завтра у нас не будет одного из игроков», — приводит слова Скошича пресс-служба Федерации футбола Ирана (FFIRI).



Азмун пропустит матч отбора на чемпионат мира – 2022 со сборной Ирака, который состоится завтра, 27 января.



Ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Сердар перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».