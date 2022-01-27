За год работы Тухеля «Челси» пропустил меньше всех команд в АПЛ

В «Челси» подвели итоги первого года работы с командой её главного тренера Томаса Тухеля. Немецкий специалист возглавил лондонцев 26 января 2021 года.



Тухель стал первым тренером в истории «Челси», который привел команду к финалу Лиги Чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги, сообщает официальный сайт клуба.



При Тухеле «Челси» обыграл 27 соперников из 31-го и оформил убедительный показатель побед (59,7 процента)



Тухель дважды был признан лучшим тренером АПЛ (в марте и октябре 2021 года).



При Тухеле «Челси» в среднем пропускал 0,72 гола за игру в АПЛ (31 мяч в 43-х играх), что меньше, чем у любой другой команды лиги.



«Синие» также стали лидером чемпионата Англии по количеству сухих матчей (21 в 43-х встречах).



С 26 февраля 2021 года ни одна из команд АПЛ не пропустила меньше мячей, чем «Челси».



Тухель задействовал 36 игроков «Челси», 14 из которых являются воспитанниками Академии.



За «синих» при Тухеле забивали 22 игрока (без учета автоголов). Больше всех — Мэйсон Маунт и Жоржиньо (оба по 13 мячей).



«Челси» провел на ноль 53,7 процентов матчей (36 из 67-ми).



Специалист был в том числе признан лучшим тренером ФИФА, лучшим мужским тренером УЕФА и тренером года в Германии.

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