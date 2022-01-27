Квалификация ЧМ-2022 в Азии: Австралия разгромила Вьетнам, Япония переиграла Китай

Сегодня, 27 января, проходят матчи квалификации на чемпионат мира – 2022 в Азии.
Программу дня открыла встреча сборных Австралии и Вьетнама. Игра проходила в Мельбурне (Австралия) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0. На данный момент австралийцы, набравшие 14 очков, занимают третье место в таблице группы B, а Вьетнам (0) – на последнем, шестом месте.
Во втором матче игрового дня Япония встретилась с Китаем. Матч проходил в городе Сайтама (Япония) и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Благодаря этой победе Япония вернулась на второе место в группе B, набрав 15 очков. Китай (5) по-прежнему на пятом, предпоследнем месте в группе.
Напомним, напрямую в финальную стадию чемпионата мира выйдут две лучшие команды каждой группы. Третьи места каждой группы встретятся в стыковых матчах.
- 27 января 2022
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