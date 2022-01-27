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Руни: для «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун был почти так же важен, как Криштиану Роналду

Руни: для «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун был почти так же важен, как Криштиану Роналду
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни, долгое время выступавший за «Манчестер Юнайтед», поделился воспоминаниями об экс-полузащитнике «красных дьяволов» Паке Чжи Суне.

«Если вы скажете 12-летним детям имя Пак Чжи Суна, они могут не понять, о ком речь. Но все те, кто играл с Паком, знают, что для успеха «Манчестер Юнайтед» он был почти так же важен, как Криштиану Роналду», — приводит слова Руни Man United News в «Твиттере».

Напомним, в конце 2021 года стало известно, что Пак Чжи Сун возглавил команду U-16 «Куинз Парк Рейнджерс».

40-летний Пак Чжи Сун провёл в «КПР» два сезона после ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. В составе «МЮ» игрок четырежды становился чемпионом АПЛ и выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году, также он был победителем чемпионата Нидерландов в составе «ПСВ Эйндховен».

В 2014 году Пак Чжи Сун, выступавший тогда за ПСВ, объявил о завершении игровой карьеры.

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