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ЦСКА отправил Жиронкина в московский «Кайрат» на правах аренды

ЦСКА отправил Жиронкина в московский «Кайрат» на правах аренды
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Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин арендован московским «Кайратом» до конца нынешнего сезона.

«Воспитанник армейцев Виталий Жиронкин, который первую половину сезона-2021/22 провел на правах аренды в астраханском «Волгаре», завершит сезон в другой команде. По обоюдному согласию ПФК ЦСКА и «Волгарь» расторгли арендное соглашение. Оставшуюся часть сезона Виталий проведет в московском «Кайрате». В ФНЛ-1 Жиронкин сыграл за «Волгарь» 10 матчей, в которых забил 1 гол», — сказано в заявлении пресс-службы московского клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Жиронкин в 10 матчах Футбольной национальной лиги забил гол. Контракт нападающего с армейцами истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 225 тыс.

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