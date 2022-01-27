Валерий Карпин: можно понять слова Смолова, что испугались Хорватию перед матчем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего Фёдора Смолова об испуге национальной команды перед матчем с Хорватией.

«Оставили с игроками тему с Хорватией? Тема позади. С футболистами, которые приехали в ноябре или начале декабря, говорили, игроки «Зенита» тогда не смогли приехать. Сейчас пообщался с ними на эту тему и на тему того, что предстоит в стыковых матчах.

Смолов сказал, что струсили. Понять можно. Была ответственность перед болельщиками, может, кто-то испугался громких имён. Вы боитесь летать в самолёте? А кто-то боится летать. Чего там бояться? Но кто-то боится. Не думаю, что за зиму появится огромная обойма игроков, которых не было в сборной. Наверное, обойма останется примерно той же, плюс-минус один-два игрока могут добавиться», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».