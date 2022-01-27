Жена Карпина: Валерий ни разу не говорил: «никогда не пойду в «Спартак»
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, не исключила, что её муж может вернуться в московский «Спартак».
«Он не говорит о том, что хотел бы вернуться в «Спартак». Конечно, он ценит поддержку спартаковских болельщиков.
Всё зависит от обстоятельств, предложений. Это работа. Нет такого, что он обиделся на Федуна и больше никогда не будет с ним работать. Будет хорошее предложение — он будет его рассматривать, как и от любого другого клуба. По поводу возвращения в «Спартак» – он не отрицает такой возможности. Он ни разу не говорил: «Никогда не пойду в «Спартак» или «Пока Федун в «Спартаке», я туда не вернусь», — рассказала Карпина в интервью Youtube-каналу Betsafe Прибалтика.
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