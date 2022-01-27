Константин Кучаев присоединился к «Рубину» на сборах

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев, перешедший из ЦСКА на правах аренды, присоединился к казанской команде на сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба. Футболисты по традиции устроили новичку приветственный коридор. Также Кучаев получил напутствие от главного тренера Леонида Слуцкого.
Просмотреть фото можно в «твиттере» «Рубина».
Соглашение Кучаева с «Рубином» предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. В нынешнем сезоне Кучаев провел за красно-синих 15 матчей, в которых забил 1 гол. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024.
Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.
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