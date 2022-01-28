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Станислав Черчесов прокомментировал поражение в дебютном матче в «Ференцвароше»

Станислав Черчесов прокомментировал поражение в дебютном матче в «Ференцвароше»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Венгрии с клубом «Академия Пушкаша». Эта встреча стала дня него дебютной в качестве наставника клуба.

«Это была наша первая игра после зимней паузы, и получилось не так, как мы себе это представляли. Мы очень плохо начали матч, получили красную карточку.

Меня радует, как команда отреагировала на удаление, и запасные хорошо сыграли. Мне пришлось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда в моем стиле, но я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось, но, к сожалению, сравнять счет не удалось. Худшими были первые 20 минут», — цитирует Станислава Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

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