Педри: Месси — лучший в мире. Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к его отсутствию

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался относительно ухода нападающего Лионеля Месси из клуба.
«Я всегда буду благодарен Лионелю за то, что он много помогал мне как на поле, так и в быту. Играть с ним было очень легко, он лучший в мире не просто так, и, по логике вещей, нам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что его нет рядом с нами. Но, честно говоря, сейчас я думаю, что мы строим отличную команду, в которой много молодёжи. У всех нас есть возможность сделать шаг вперёд», – цитирует Педри Marca.
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. 31 января «ПСЖ» проведёт матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей».
- 28 января 2022
-
14:00
-
13:57
-
13:51
-
13:36
-
13:21
-
13:08
-
12:57
-
12:51
-
12:43
-
11:53
-
11:45
-
11:37
-
11:34
-
11:32
-
11:21
-
11:00
-
10:39
-
10:39
-
10:08
-
09:58
-
09:43
-
09:38
-
09:10
-
08:48
-
08:30
-
07:29
-
07:05
-
06:49
-
06:28
-
05:16
-
04:53
-
04:34
-
04:20
-
04:02
-
02:12