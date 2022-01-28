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Массажист Кокорина ответил Зареме Салиховой на слова, что он вредитель «Спартака»

Массажист Кокорина ответил Зареме Салиховой на слова, что он вредитель «Спартака»
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Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, на слова, что он вредитель красно-белых.

«Я незнаком с этой женщиной. Не знаю, кто это, никогда с ней не разговаривал, какие-то оценки давать не могу, в отличие от неё. Человек не понимает в этом ничего, как она может делать выводы? Каждый должен заниматься своим делом.

Зачем сейчас ворошить это — я не понял. Это же ненормально. Я 15 лет отработал в «Зените», 25 лет — в национальной сборной по лёгкой атлетике, работал со всеми звёздами мировой лёгкой атлетики. И никому не вредил, с Сашей я тоже давно работал. Не вредил, не вредил, а тут вдруг начал вредить», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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