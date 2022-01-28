Массажист Кокорина ответил Зареме Салиховой на слова, что он вредитель «Спартака»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, на слова, что он вредитель красно-белых.
«Я незнаком с этой женщиной. Не знаю, кто это, никогда с ней не разговаривал, какие-то оценки давать не могу, в отличие от неё. Человек не понимает в этом ничего, как она может делать выводы? Каждый должен заниматься своим делом.
Зачем сейчас ворошить это — я не понял. Это же ненормально. Я 15 лет отработал в «Зените», 25 лет — в национальной сборной по лёгкой атлетике, работал со всеми звёздами мировой лёгкой атлетики. И никому не вредил, с Сашей я тоже давно работал. Не вредил, не вредил, а тут вдруг начал вредить», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 января 2022
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