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Влахович взял в «Ювентусе» номер Роналду

Влахович взял в «Ювентусе» номер Роналду
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перешёл в «Ювентус». Сербский футболист будет выступать за новую команду под номером «7», под которым ранее в туринском клубе играл португальский нападающий Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «фиалки» получат за игрока € 70 млн. Ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. Агентские сборы составили € 11, 6 млн.

Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекал в 2023 году.

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

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